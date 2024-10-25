Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2700 пунктов после решения ЦБ по ставке

Индекс Московской биржи в пятницу опустился ниже 2700 пунктов после решения Центробанка о повышении ключевой ставки с 19% до 21%.

Российский фондовый рынок моментально стал «красным» после решения ЦБ повысить ставку.

Если на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился в районе 2730 пунктов, то уже в следующую минуту он приблизился к 2700 пунктам, а в 13:32 мск опустился ниже этого уровня.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. В последний раз ее повышали 13 сентября (с 18 до 19%).

В Банке России неоднократно сообщали, что продолжают увеличиваться инфляционные ожидания и допускается возможность нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.