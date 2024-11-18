Заявление о ракетах США снижает котировки сырьевых компаний и банков РФ

Заявление о возможности использования США своих ракет значительно увеличивает геополитические риски, что усиливает бегство инвесторов от российских активов, снижает аппетит к риску и оказывает давление на индекс Мосбиржи, сообщил РИАМО руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Ранее президент США Джо Байден впервые согласовал применение ВСУ дальнобойных ракет по территории России. Кроме того, Le Figaro сообщала, что Франция и Великобритания тоже дали такое разрешение касательно своего оружия, но позже издание удалило эту информацию.

По его словам, такая ситуация способствует дальнейшему снижению котировок, особенно акций сырьевых компаний и банковского сектора, которые наиболее чувствительны к внешним шокам.

«На фоне усиления внешнего давления и роста санкционных рисков, ослабление рубля может продолжиться», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что снижение курса национальной валюты будет оказывать дополнительное давление на акции, особенно потребительского и финансового сектора, что также влияет на индекс.