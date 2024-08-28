Индекс Мосбиржи снизился на 1,12%

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,12%, ниже 2 699,68. Об этом сообщает РБК .

Среди ценных бумаг, которые входят в индекс Мосбиржи, положительный результат был только у VK — их акции выросли на 1,2%. Больше всех подешевели акции «Сегежи» — на 8%.

Снизились в стоимости и ценные бумаги строительной компании «Самолет» — на 3,4%. Также на 6% подешевели акции «Мечелы».

Ранее индекс Мосбиржи упал ниже 2,8 тыс. пунктов. Тогда это произошло в первый раз с 5 июля 2023 года.