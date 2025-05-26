Индекс Мосбиржи снизился до 2707 пунктов

сегодня в 18:55

В понедельник индекс Мосбиржи вновь показывает снижение. Он рухнул до 2707,81 пункта, сообщает газета «Ведомости» .

Такой результат индекс показывал по состоянию на 14:49 по московскому времени. К 16:11 наибольшее падение показали акции En+ Group (-4,37%), «Газпрома» (-4,18%), «Совкомфлота» (-3,66%).

Ценные бумаги некоторых компаний все же сумели подняться. Речь идет о МКБ (+3%), «Мосэнерго» (+0,71%) «Транснефть» (+0,63%).

Эксперты «Финама» объяснили причину падения индекса Мосбиржи геополитической напряженностью. Ситуация ухудшилась после слов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может ужесточить антироссийские санкции.

Также на падение индекса повлияли публикации финансовых отчетов компаний за I квартал 2025 года и новости об отказе выплат дивидендов.

Между тем на фоне переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая индекс Мосбиржи поднимался до 2880,17 пункта. Он был в плюсе на 1,4%.