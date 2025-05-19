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Индекс Мосбиржи вырос перед переговорами Путина и Трампа

На фоне приближающихся телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа индекс Мосбиржи пополз вверх. Основная сессия 19 мая началась в плюсе на 1,4%, поднявшись до 2880,17 пункта, сообщает «Финам» .

РТС вслед за индексом Мосбиржи тоже начал прибавлять. На момент начала основной сессии этот показатель, аналогично индексу, увеличился на 1,4%, до 1123,35 пункта.

Участники рынка ждут телефонных переговоров между Путиным и Трампом, которые назначены на 17:00. Предполагается, что основной темой разговора лидеров двух стран станет поиск решений для прекращения огня в украинском конфликте.

Если разговор завершится положительно, аналитики ожидают дальнейшего роста рынка. На данный момент лидерами роста акций являются «Абрау-Дюрсо» с показателем в плюс 1,04% и «Новабев Групп» (плюс 1,66%).

Рубль также демонстрирует положительную динамику, укрепляясь по отношению к китайскому юаню. Подорожание российской валюты на Мосбирже составило 0,47%, до отметки 11,12.