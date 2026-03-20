Илья Середюк назвал приоритеты развития Кузбасса

Илья Середюк: Кузбасс делает ставку на углехимию и глубокую переработку угля

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обозначил ключевые направления развития региона в условиях давления на угольную отрасль. Ставка делается на глубокую переработку угля и развитие углехимии, сообщает Сiбдепо .

Илья Середюк обсудил стратегию развития с академиком РАН Владимиром Квинтом. По итогам встречи стороны пришли к выводу, что региону необходимо развивать глубокую переработку угля, углехимию и смежные отрасли.

Глава региона отметил, что третий год Кузбасс работает в сложных условиях. Угольная отрасль испытывает давление санкций, падения мировых цен, роста логистических расходов и удорожания кредитов.

«Центр мониторинга, разработки и трансфера технологий НОЦ „Кузбасс — Донбасс“ изучил технологии по запросам 203 кузбасских предприятий. Создано 37 научно-технических партнерств ученых и промышленников. 52 разработки внедрены на производстве», — уточнил губернатор.

В регионе создают бюджетные места в учебных заведениях под запросы крупнейших работодателей. Совместно со Сбербанком строят «Школу 21» для подготовки ИТ-специалистов. Также обновляют три ведущих вуза — КемГУ, КузГТУ и СибГИУ.

Кроме того, химическая промышленность региона переходит от сырьевой модели к формированию цепочек глубокой переработки угля и газа.

