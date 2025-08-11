Хуснуллин считает, что рыночная ипотека в РФ практически перестала существовать

Доля рыночной ипотеки в РФ равна 20%. 80% заняла льготная, хотя раньше цифры были иные, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, сообщает РБК .

В прошлом доля ипотек с господдержкой составляла 30%. Сделок с рыночной ипотекой было 70%.

Подобного не было на протяжении всей истории с момента появления такого вида кредита в РФ, добавил зампред.

«Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс. И, конечно, если бы мы не стали поддерживать льготные программы со стороны бюджета, то рынок бы схлопнулся», — отметил Хуснуллин.

Ранее зампред правительства РФ заявил, что девелоперы в России столкнулись с непростыми временами. 19% из них попали в зону риска и могут обанкротиться.