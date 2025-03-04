Немецкие промышленные концерны закрываются или переносят производство за границу из-за высоких цен на электроэнергию. Они просят возобновить поставки газа из РФ, сообщает РИА Новости .

Эксперт Игорь Юшков заявил, что многие отрасли в Германии выстраивались на поставках энергоресурсов из России. После того, как они прекратились, несколько крупных немецких заводов закрылись.

Промышленность Германии оказывается в тупике из-за дорогой электроэнергии. Как отметил глава комплекса «Леуна» Кристоф Гюнтер, единственный способ избежать закрытия предприятий — возобновить поставки российского газа.

Промышленники на востоке страны, а также региональные власти возлагают надежды на президента США Дональда Трампа, считая, что тот поможет восстановить поставки газа из РФ благодаря урегулированию украинского кризиса. При этом на западе Германии считают, что сами могут справиться с проблемой дорогой электроэнергии.

Ранее стало известно, что цены на электричество в некоторых странах Европы упали ниже 0. Отрицательные цены фиксируют из-за предложения, которое превышает спрос.