Bloomberg: цены на электричество в некоторых странах Европы упали ниже 0

По информации издания Bloomberg, в некоторых европейских странах цены на электричество упали до отрицательных значений. Причина в немецких солнечных электростанциях, которые довели выработку электроэнергии до максимальных значений, сообщает «Лента.ру» .

В Германии дошло до того, что в какой-то момент за мегаватт-час давали минус 17,73 евро. Подобная ситуация была в Бельгии и Нидерландах.

Отрицательные цены фиксируют в Европе все чаще из-за предложения, которое превышает спрос. Особенно ситуация беспокоит инвесторов в ветровую и солнечную энергетику. Цены нижу нуля подрывают их доходность.

Ранее сообщалось, что в Германии подешевело электричество до минимальных значений с начала января. Фьючерсы на электроэнергию на 2026 году упали примерно на 14%.