Bloomberg: электричество в Германии подешевело до минимума с начала января

По информации агентства Bloomberg, в Германии подешевело электричество до минимальных значений с начала января. Издание ссылается на данные Европейской энергетической биржи, сообщает «Лента.ру» .

Фьючерсы на электроэнергию на 2026 году упали примерно на 14%. Ситуация произошла из-за снижения фьючерсов на газ. Это указывает на зависимость Германии от энергоносителя, который остается основным механизмом ценообразования.

Такие резкие движения показывают, насколько это топливо важно для энергетического баланса. Также в Bloomberg заявили, что одна из причин — посреднические усилия Штатов по завершению украинского конфликта.

Ранее Эстония вышла из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Из-за этого резко выросла цена на электроэнергию, что привело к остановке самого крупного в стране целлюлозного завода Estonian Cell.