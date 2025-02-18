Очень дорого: крупнейший завод Эстонии остановился после выхода страны из БРЭЛЛ

Эстония вышла из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Из-за этого резко выросла цена на электроэнергию, что привело к остановке самого крупного в стране целлюлозного завода Estonian Cell, сообщает Газета.ru .

Завод является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране — на его долю приходится 25 МВт потребления. При этом в начале года цены на электроэнергию в Эстонии побили все рекорды — 184 евро за мегаватт/час. В этот же период 2024 года ее стоимость составляла 75 евро.

Руководство Estonian Cell отметило, что следит за ценой на электроэнергию каждый день. Однако в текущих реалиях работу завода посчитали нецелесообразной. Дополнительные проблемы для бизнеса создают и погодные условия: от них также зависит стоимость электроэнергии.

Латвия, Литва и Эстония вышли из БРЭЛЛ, а 9 февраля стало известно, что страны присоединились к европейской системе электросетей. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская считает, что уход прибалтийских стран из БРЭЛЛ может спровоцировать серьезные трудности в условиях кризиса на рынке электроэнергии в Евросоюзе.