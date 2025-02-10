Политолог: выход Прибалтики из БРЭЛЛ спровоцирует хаос на рынке энергетики в ЕС

Уход прибалтийских стран из единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) может спровоцировать серьезные трудности в условиях кризиса на рынке электроэнергии в Евросоюзе, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

«Со словами „Прощай, Ленин!“ Прибалтика срубила сук, на котором сидела: отныне Латвия, Литва и Эстония не смогут полагаться на стабильные цены на электроэнергию, да и на стабильную электроэнергию в целом. Ведь весомая часть энергии в Европе — следствие работы солнечных и ветряных станций, что делает энергетический сектор Прибалтики крайне зависимым от погодных условий. Стоят ли такие жертвы мифического прощания с наследием коммунизма? На деле это просто очередной виток антироссийской политики в Балтии, который в итоге навредит ей же», — сказала Пухальская.

Уход прибалтийских стран из БРЭЛЛ может спровоцировать серьезные трудности в условиях кризиса на рынке электроэнергии. Эти страны уже сталкиваются с высокими ценами на электричество в ЕС, и такая ситуация может усугубиться. Вместо поиска более стабильных решений, прибалтийские государства могут оказаться в ситуации, когда им придется смириться с высокими ценами и непредсказуемыми поставками, считает политолог.

«В то же время Россия может выиграть от такого развития событий. Уход Прибалтики из БРЭЛЛ открывает для России возможность пересмотреть свои энергетические потоки. Переориентация на рынки Центральной и Восточной Азии может стать стратегически грамотным шагом, учитывая растущий спрос на российскую электроэнергию и конкурентоспособные цены, что делает российские компании привлекательными партнерами для стран, испытывающих нехватку электроэнергии», — отметила она.

В условиях текущего энергокризиса, который сочетает в себе элементы хаоса и неопределенности, российские энергетические компании могут иметь уникальную возможность для увеличения своего влияния на международной арене.

«Электроэнергия — один из важнейших ресурсов 21 века, это тот ресурс, который всегда найдет своего покупателя. Поэтому на наших рынках нет даже малейшего намека на сложности из-за ухода из Прибалтики», — резюмировала эксперт.