Губернатор Оренбургской области рассказал о развитии связей с Казахстаном

Исторические связи между Оренбургской областью и Казахстаном играют ключевую роль в развитии региона, особенно за последние два года. Губернатор Денис Паслер отметил, что сотрудничество с Казахстаном и его приграничными территориями стало более тесным, составляя около 25% внешнеторгового оборота области, сообщает «ФедералПресс» .

После снятия коронавирусных ограничений наблюдается стабильный рост экономических отношений: если ранее взаимодействие охватывало 5-7 отраслей, то сейчас их число увеличилось до 10 и более. В настоящее время совместно с Казахстаном создано около 50 компаний, работающих в различных сферах, таких как сельское хозяйство и транспорт. Также около 170 компаний поддерживают активные связи с соседним государством.

В планах на 2025–2027 годы — реализация соглашения о развитии транспортной логистики, на которое будет направлено примерно 13 миллиардов рублей. Губернатор сообщил о 15 соглашениях между муниципалитетами двух стран и подчеркнул важность культурного обмена и связи, включая международный молодежный форум «Евразия Global» и празднование «Наурыза».

«Связи исторические, глубокие, тесные. Безусловно, есть чему поучиться и нам, и им», — отметил Паслер.

Паслер выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений со стратегическим партнером.