Губернатор Мурманской области рассказал, что нужно для развития Арктической зоны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что для развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора требуется централизованное управление уровня «Главсевморпуть 2.0». По его словам, это обеспечит нужную динамику и долгосрочный эффект, сообщает «Бриф24» .

Вопрос был рассмотрен на совместном заседании комиссий Государственного совета, посвященных развитию Северного морского пути, Арктики, международному сотрудничеству и экспорту, которое состоялось в Архангельске.

«Особое внимание на встрече уделили экспортному потенциалу Трансарктического транспортного коридора. Чтобы обеспечить устойчивый грузопоток, нужно масштабно развивать транспортные узлы, особенно в Мурманске и Архангельске», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

За прошедшие пять-шесть лет Мурманская область значительно продвинулась в развитии своего транспортного узла. В течение этого же периода была проложена новая железная дорога к западному берегу Кольского залива и возведен первый с советских времен порт «Лавна». Помимо этого, президент России Владимир Путин на МАФ поставил задачу утроить пропускную способность Мурманского транспортного узла.

Трансарктический транспортный коридор в настоящее время представляет собой не только логистическую систему, но и новую экономическую модель, в которой Арктика служит отправной точкой для экономического подъема всей страны, подчеркнул губернатор Мурманской области.

Он уточнил, что для успешной реализации необходим единый стратегический проект, а именно детальный бизнес-план, который позволит оценить ресурсы, освояемые в регионе, города, в которые направляются инвестиции, направления грузоперевозок, а также схему взаимодействия с партнерами.

«Предложение создать комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора мы выработали на комиссии Госсовета. По итогам МАФ Владимир Путин поддержал инициативу и поручил проработать документ. Над этой задачей сейчас также активно трудимся», — заключил Чибис.