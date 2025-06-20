Губернатор Андрей Воробьев: соглашения с ПМЭФ находят отражение в производстве

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на ПМЭФ регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев в интервью телеканалу НТВ на ПМЭФ.

Ранее губернатор отмечал, что Подмосковье на ПМЭФ — 2025 подпишет 45 соглашений.