Глава Т-банка Близнюк рассказал о существовании элитных дропперов

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Есть особый тип дропперов, через которых проводят масштабные мошеннические операции. Такие люди пытаются вызвать у банка доверие, и в криминальной сфере считаются «элитными», рассказал во время Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» глава Т-банка Станислав Близнюк, сообщает ТАСС .

Подобные дропперы работают с огромными суммами — 20-30 млн рублей. Их буквально «взращивают». Помогают поэтапно наращивать обороты, иногда открывают депозиты. Все для формирования доверия у банка.

Примерно через 12 месяцев через «элитного дроппера» проводят крупную операцию. Служба безопасности банка не понимает, что она мошенническая, ведь клиент втерся в доверие — у него крупные обороты.

Дропперами называют подставных лиц. Их банковские карты применяют для вывода и обналичивания похищенных аферистами средств.

Ранее сообщалось, что стоимость карт дропперов на черном рынке увеличилась с 5-10 до 70 тыс. рублей. Также аферисты стараются заставить жертв передать наличные, чтобы не допустить блокировки счета.