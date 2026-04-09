Глава Солнечногорска посетил завод «Аполло» в Есипово

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил завод металлоконструкций «Аполло» в индустриальном парке «Есипово», где обсудил с руководством меры господдержки и развитие производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие выпускает металлоконструкции для быстровозводимых зданий — торговых и бизнес-центров, административных и промышленных объектов, логистических и спортивных комплексов. Завод в Солнечногорске работает с 2024 года и стал вторым из трех, открытых компанией. Проект реализован при поддержке корпорации развития Московской области.

Производственные мощности размещены на площади 9 тыс. кв. м. Здесь оборудованы полигон для хранения металлопроката, заготовительный участок, сварочный и покрасочный цеха, зоны отгрузки, а также отдел продаж и производственно-технический отдел. На предприятии трудятся около 60 человек, большинство — жители округа.

«Завод получил площадку в Есипово с готовой инфраструктурой, а мы — новые рабочие места и налоги. Бизнес, который растет, — это сильная экономика. Будем продолжать помогать тем, кто создает реальные ценности здесь», — отметил Константин Михальков.

Коммерческий директор Дмитрий Головков сообщил, что компания производит 23 тыс. тонн металлоконструкций в год. Сейчас ведется строительство четвертого завода в Новосибирске, также определена площадка для пятого предприятия.

«Все процессы полностью оцифрованы. Заказчик может отслеживать работу завода онлайн через камеры. Открытость и системность отличают нас от многих других производств», — подчеркнул Дмитрий Головков.

Во время встречи сотрудники озвучили предложения, в том числе по корректировке расписания общественного транспорта. Эти вопросы взяли в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.