Глава Мытищ поздравила предпринимателей с праздником

Празднование Дня российского предпринимательства прошло 25 мая в городском округе Мытищи. Глава округа Юлия Купецкая поблагодарила представителей бизнеса за вклад в экономику и общественную жизнь муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мытищи остаются одним из флагманов экономики Подмосковья. В округе работают около 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, для которых созданы условия для развития и поддержки.

Активную роль в деловой жизни играют сообщества «Нежный бизнес», Мытищинская торгово-промышленная палата и «Опора России». Они формируют экосистему взаимодействия и поддержки предпринимателей.

«Уважаемые предприниматели! Вы — настоящие новаторы, которые создают рабочие места, внедряют новые идеи и делают мир лучше. Благодарю за преданность делу, способность адаптироваться к изменениям и настойчивость в достижении поставленных целей. Желаю вам успешных проектов, процветания и реализации всех амбициозных планов!» — подчеркнула Юлия Купецкая.

Предприниматели округа также активно участвуют в общественной жизни и выступают с инициативами по развитию территории.