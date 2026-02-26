Глава Коломны посетил опытно-механический завод

Руководство Коломны 25 февраля посетило опытно-механический завод в исторической части города и осмотрело производственные цеха. Глава округа Александр Гречищев отметил развитие предприятия и использование отечественных компонентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель совета депутатов Николай Братушков вместе с генеральным директором Дмитрием Бузиным осмотрели четыре цеха механического производства. На заготовительном участке выполняют лазерную резку листового металла и труб, в соседнем цехе собирают багажные полки. На деревообрабатывающем участке раскраивают фанеру и изготавливают мастер-модели для композитного производства, которые служат основой для деталей из стеклопластика. В экспериментальном цехе собирают фургоны для автомобиля УАЗ Профи.

Кроме того, у предприятия работают две дополнительные площадки: автоматическая линия порошковой покраски конвейерного типа и композитное производство, где изготавливают стеклопластиковые детали. Продукция завода поставляется по всей России и производится из отечественных компонентов.

«Опытно-механический завод в Коломне — предприятие с богатой историей и большими перспективами. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «КОМЗ» приобрел новую производственную площадку на улице Октябрьской революции под автоматическую линию порошковой окраски и композитное производство», — отметил Александр Гречищев.

Предприятие основано в 1906 году как шелкопрядильная фабрика. С 1924 года здесь начали развивать механическое производство: сначала ремонтировали двигатели тракторов и комбайнов, после войны выпускали оборудование для сельского хозяйства. В 2013 году завод вернул историческое название и сосредоточился на разработке и выпуске стеклопластиковой продукции для железнодорожного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.