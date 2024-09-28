Где используют разработки компаний Москвы в сфере атомной промышленности

28 сентября сотрудники атомной промышленности отмечают свой профессиональный праздник. Существенный вклад в развитие этой отрасли вносят столичные предприятия, на которых создают передовые технологии и оборудование, применяемые в том числе на энергообъектах и в ядерной медицине, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий.

Развитие атомной промышленности обеспечивает бесперебойное энергоснабжение, способствует дальнейшему освоению космического пространства.

«Существенный вклад в это вносят столичные производства. Сегодня в городе работает более 760 предприятий, которые выпускают приборы, оборудование, электронику, в том числе для атомных объектов. Столица оказывает всестороннюю поддержку и предлагает московским промышленникам более 20 мер — от присвоения статуса резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ до передачи земельных участков в аренду за один рубль в год. Преференции позволяют экономить на налогах и вкладывать средства в расширение ассортимента и увеличение объемов производства», — уточнил он.

Для АЭС и плавучих энергоблоков

В ОЭЗ «Технополис Москва» расположена одна из производственных площадок предприятия «Препрег-СКМ», входящего в контур Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом». Тут производят композиционные материалы, широко применяемые при строительстве атомных электростанций.

Столичное предприятие «СНИИП» (Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения) более 70 лет разрабатывает приборы для радиационной безопасности. В числе ключевых проектов компании — различное оборудование радиационного контроля для атомного ледокола «Ленин» и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Технические решения предприятия используются более чем на 60 российских и зарубежных энергообъектах.

Так, автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) установлена на АЭС «Руппур» в Бангладеш. Она также будет контролировать радиационную обстановку на турецкой АЭС «Аккую» и Курской АЭС-2.

Измерить уровень радиации

Научно-производственное предприятие «Доза» разрабатывает и производит оборудование радиационного контроля. Его используют на промышленных комбинатах и заводах, в центрах судоремонта и различных институтах, а также на АЭС России и за рубежом. Разработка производится из отечественных компонентов, она обладает высокой чувствительностью и малым весом.

Отечественные медицинские исследовательские центры, в том числе радиологии, хирургии и нейрохирургии, АЭС, центры ядерных исследований используют оборудование, производимое столичным предприятием «НТЦ Амплитуда».

Ученые Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА»), специализирующегося на производстве радиационной техники, создали гамма-терапевтический комплекс для лечения онкологии методом брахитерапии — когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа. Оборудование включает в себя современную систему дозиметрического контроля и широкий набор аппликаторов для различных локализаций опухолей.

В этом году комплекс стал легче, а также быстрее в сборке и обслуживании — для него разработали улучшенные корпуса из углекомпозита.