«Газпром» хочет взыскать 219 млн евро с филиала немецкой группы Linde

Российская компания «Газпром» хочет взыскать в суде Санкт-Петербурга около 219 млн евро с филиала германской группы компаний Linde в РФ, сообщает ТАСС .

Кроме «Линде ГМБХ» ответчиками по иску российского холдинга в суде проходят международная юрфирма Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в делах с «Русхимальянсом», а еще Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, которая управляет недвижимостью и предоставляет услуги в ФРГ и России.

В суде «Газпром требует взыскать с ответчиков убытки, которые нужно уплатить в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Петербургский Арбитражный суд 21 января следующего года будет рассматривать данный иск.

Комапнии Linde GmbH и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH сейчас еще проходят ответчиками по иску «Газпром переработки Благовещенск» (инвестор и заказчик проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) из-за выявленных многочисленных нарушений в проектировании, которые привели к пожарам на объекте. Отечественная компания сначала заявляла претензии к Linde на 85,733 млрд рублей, но потом снизила их на 5,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.