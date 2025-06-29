Газ подорожал для ЕС в 2,5 раза за 4 года из-за санкций против РФ

Введение антироссийских санкций привело к тому, что цены на газ в Европе возросли в 2,5 раза за четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Еще в апреле 2021 года 1 тыс. кубометров голубого топлива в среднем стоила в ЕС 206 евро. В апреле этого года цена поднялась до 523,5 евро.

Причем в предыдущие годы, до введения антироссийских санкций, прирост стоимости газа в Европе был небольшим — всего 1,7%. Например, в апреле 2017 года 1 тыс. кубометров голубого топлива стоила 202,5 евро.

Основная причина увеличения цены газа заключается в том, что после введения ограничений против РФ Европа перешла на сжиженный природный газ. За четыре года стоимость импорта этого вида топлива выросла с 257 евро до 645,5 евро.

Цена на трубопроводный газ тоже увеличилась. Теперь она составляет 417 евро против 178,7 евро, которая была в 2021 году.

Таким образом, Евросоюз потратил на газ в апреле 2025 года 8,05 млрд евро по сравнению с 3,5 млрд четырьмя годами ранее, хотя и сократил объемы импорта данного вида топлива.

Ранее ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России, куда в том числе входить отказ от российских энергоносителей. Это связано с тем, что его заблокировала Словакия, воспользовавшись правом вето.