ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России

В Брюсселе завершился саммит ЕС, на котором страны-участницы не смогли договориться о введении 18-го пакета антироссийских санкций, сообщает РБК .

Решающее вето наложил словацкий премьер Роберт Фицо, что вынудило исключить вопрос из повестки, чтобы избежать формального провала голосования.

Новый пакет предполагал ужесточение мер, включая снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов за баррель, ограничения для банков, обходящих санкции, и возможный запрет операций с газопроводами «Северный поток». Однако эти инициативы не нашли единогласной поддержки.

При этом все 27 стран ЕС согласились продлить действующие санкции еще на шесть месяцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа над новыми ограничениями находится «на продвинутой стадии» и может завершиться в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что блокировка новых санкций Словакией может стать прецедентом для других стран ЕС, недовольных экономическими последствиями антироссийской политики.