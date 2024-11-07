FT: Европу ждут проблемы с поставками газа зимой

Европа столкнется с проблемами с поставками газа в зимние месяцы. Это связано с прекращением транзита российского «голубого топлива» через Украину, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

Многие опрошенные аналитики и трейдеры утверждают, что Европу может ждать холодная зима. Хотя сейчас европейские газовые хранилища заполнены, а зимний газовый баланс выглядит в порядке, может «произойти что угодно».

Один из главных рисков — перебои с поставками. Это связывают с прекращением транзита газа между Украиной и Россией, который заканчивается в этом году. Помимо этого, страны ЕС могут захотеть экспортировать газ на Украину, так как там фиксируются проблемы из-за повреждений энергоинфраструктуры.

Еще один существующий риск — это ограниченное предложение СПГ на мировых рынках. Европе придется конкурировать за газ с Азией, что приведет к росту цен на данное топливо.

Также отмечается, что в этом году в Европе зима будет «нормальной» по сравнению с аномально теплыми прошлогодними зимами. Это автоматически увеличит спрос на газ.

Часть рисков связана с напряженностью на Ближнем Востоке. Эскалация приведет к закрытию Ормузского пролива, это угрожает 20% мировых поставок СПГ.

Ранее стало известно, что Россия нарастила нефтегазовые доходы на 32% за 10 месяцев 2024 года. Они достигли 9,539 трлн рублей.