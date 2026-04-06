ФНС опровергла информацию о блокировке счетов физлиц за несданную декларацию

Публикуемая информация о блокировке счетов всех физических лиц в РФ после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ не соответствует действительности, сообщили в ФНС.

Там предупредили, что возможная приостановка операций по счетам не будет затрагивать всех физлиц, которые должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода. Это ограничение распространяется только на организации, ИП, нотариусов и адвокатов, а также иных лиц, которые занимаются частной практикой, и их доход связан с ведением бизнес-деятельности.

Налоговая заранее уведомляет физлиц о предстоящей блокировке, чтобы у них было время представить в службу необходимую декларацию.

Для физлиц еще идет кампания по сдаче декларации 3-НФДЛ. Документы о доходах, полученных в прошлом году, нужно подать до 30 апреля 2026 года.

В ФНС рассказали, когда необходимо подать декларацию. Это касается случаев, когда продано движимое и недвижимое имущество, бывшее в собственности меньше минимального срока владения, получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, сдано имущество в аренду, получены доходы от зарубежных источников.

Документы должны подать ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие физлица. Оплатить налог нужно до 15 июля 2026 года.

