Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий

В Финляндии неизбежно сократятся пенсии в рамках правительственных мер, сообщает «Прайм».

По словам министра финансов Финляндии Риикки Пурра, сокращение пенсии связано с мерами экономии.

Она уже ранее заявляла о необходимости поднять пенсионный возраст и сократить размер пенсий.

По словам политика, нельзя достичь результата без внесения изменений в пенсионную систему.

Данный вопрос будет рассмотрен на следующей неделе. Однако пока неизвестно, как данная реформа будет реализована.