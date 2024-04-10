Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий
В Финляндии неизбежно сократятся пенсии в рамках правительственных мер, сообщает «Прайм».
По словам министра финансов Финляндии Риикки Пурра, сокращение пенсии связано с мерами экономии.
Она уже ранее заявляла о необходимости поднять пенсионный возраст и сократить размер пенсий.
По словам политика, нельзя достичь результата без внесения изменений в пенсионную систему.
Данный вопрос будет рассмотрен на следующей неделе. Однако пока неизвестно, как данная реформа будет реализована.