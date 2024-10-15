сегодня в 18:50

ФАС заинтересовалась высокой наценкой на хлеб в торговых сетях

ФАС провела исследование, по результатам которого выявила высокую наценку на хлеб в торговых сетях, сообщает РИА Новости .

Наценки на хлеб были проанализированы в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси».

Глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что средняя наценка на востребованный хлеб составляет 60%. В некоторых случаях она превышала 100%. В ведомстве назвали это слишком большой величиной.

Существуют и товары с наценкой 5% и 10%. Однако это касается только тех продуктов, которые продаются под собственным брендом.

ФАС обеспокоилась высокой наценкой и решила продолжить мониторинговую работу в этом направлении.

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