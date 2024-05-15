ФАС анализирует цены на топливо на Дальнем Востоке и юге России

Завышение цен на топливо привлекло внимание ФАС к мелкому опту и заправкам РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анализирует цены на топливо в некоторых регионах Дальнего Востока и на юге страны, где дочерняя компания одной из крупных нефтяных корпораций завышает цены, пишет ТАСС .

«ФАС России проводит анализ ценовой ситуации в мелкооптовом сегменте и на АЗС в отдельных регионах ДФО и ЮФО. По итогам работы в мелкооптовом сегменте цена на дизель снизилась в Республике Крым — 2,8% (бензин на 1%), в Ростовской области — 0,8%, Волгоградской области — 1% (бензин на 2,6%)», — сообщает ведомство.

Специалисты ФАС напомнили, что дизельное топливо используют не только частные лица, но и агропромышленный комплекс во время посевной. В ближайшее время в отношении «дочки» крупной нефтяной компании планируют вынести решение.

Ранее внимание ФАС привлекли цены на авиабилеты. Эксперты потребовали от перевозчиков объяснить формирование цен на перелеты, подчеркнув, что они должны быть доступны для населения.