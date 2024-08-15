Европа в июле сократила импорт СПГ до минимальных значений с сентября 2021 года

Европа в июле сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума с сентября 2021 года. Он упал на 26%, сообщает РБК .

Согласно отчету Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), Европа в июле этого года закупила 6,34 млн т СПГ. Эксперты отметили, что эти значения минимальные с сентября 2021 года.

Они обусловили слабые показатели стабильным импортом трубопроводного газа, снижением потребления газа в целом, спредом спотовых цен на СПГ, а также высоким уровнем запасов.

Всего Европа с начала года закупила 60,63 млн т СПГ. Импорт упал на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом поставки трубопроводного газа в Европу растут. За 7 месяцев этого года она импортировала 93 млрд куб. м. голубого топлива. В июле импорт вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным ФСЭГ, экспорт газа из России в Европу вырос на 3,1 млрд куб. м в этом году. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, доля России в общем европейском импорте газа сейчас составляет порядка 19%.

Несмотря на это, потребление газа в Европе в 2024 году продолжает снижаться. В I полугодии оно уменьшилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом собственное производство газа в Европе выросло на 4%.