ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России

В пятницу Европейский союз договорился о бессрочном замораживании активов РФ, хранящихся в Европе, устранив тем самым серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

Таким образом в настоящий момент заблокированы российские суверенные активы на сумму 210 млрд евро, сообщает агентство.

Данное решение принято, чтобы «помешать дружественным Москве Венгрии и Словакии наложить вето на их использование в интересах Украины».

ЕС хочет обеспечить финансирование Украины и ее боевые действия. Для этого государства ЕС хотят использовать часть российских суверенных активов, которые они заблокировали после начала СВО в 2022 году.

