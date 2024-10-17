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Эльвира Набиуллина: решение по ключевой ставке еще не принято

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что решение по ключевой ставке еще не предопределено. Его будут принимать на следующей неделе, сообщает РБК .

ЦБ хочет оценить все возможные факторы, чтобы принять «выверенное» решение по ключевой ставке. Так, например, регулятор будет рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на прогнозы.

Решение по ключевой ставке примут на следующей неделе в пятницу. На данный момент оно не предопределено, отметила Набиуллина.

Ранее в ЦБ сообщили, что инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1%. Они составили 13,4%.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут снова повысить в октябре. С 16 сентября ключевая ставка в России составляет 19%.