Эксперты рассказали, что нужно биткоину для роста выше 100 тыс долларов

По мнению аналитиков рынка криптовалют, геополитическая нестабильность и стремление инвесторов защитить капитал в ближайшие месяцы могут стать катализатором роста биткоина до 120 тыс. долларов, сообщает РБК .

Как пишет издание CoinDesk, идея использования биткоина для хеджирования от рисков продолжает быть актуальной, несмотря на его высокую корреляцию с традиционными финансовыми активами. Биткоин позиционируют как средство сохранения капитала в нестабильные времена.

«В 2024 году биткоин демонстрирует устойчивость, позиционируя себя как защитный актив в условиях неопределенности», — заявил инвестиционный директор Tyr Capital Эдуар Хинди.

Он подчеркнул, что его растущая корреляция с золотом, которое является традиционным убежищем в кризис, подчеркивает ценность для ищущих способы обезопасить свои активы инвесторов.

По мнению эксперта, цена за биткоин в ближайшие месяцы может вырасти до 120 тыс. долларов. Причиной этому станет ухудшение геополитической ситуации, а также стремление среднего класса защитить свои сбережения.

Аналитик 10x Research Маркус Тилен рассказал, что высокая инфляция является главным катализатором текущего спада на рынке криптовалют. Усугубляет ситуацию снижение темпов роста процентных ставок на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что запланированный на 19–20 апреля халвинг биткоина может привести к многомиллиардным потерям майнеров. Конкурентоспособность среди майнеров можно будет сохранить только с постоянным наращиванием инвестиций в оборудование.