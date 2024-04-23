Эксперт рассказал про безопасность Wallet от Telegram TON для USDT

Павел Дуров анонсировал запуск в Telegram USDT в TON. Меры безопасности, предусмотренные на криптокошельках Wallet от Telegram, разработаны в соответствии с канонами централизованных бирж, однако есть некоторые нюансы, сообщил РИАМО директор по развитию инвестиционной компании MIDEX Capital Максим Попцов.

По его словам, в Telegram применены все меры безопасности по защите криптоактивов, будь то USDT, BTC или TON.

«По уровню надежности кошелек можно сравнить с такими крупными биржами, как Binance и Bybit. При этом, используя Wallet от Telegram, вы должны понимать, что средства будут находиться под контролем экосистемы», — отмечает эксперт.

Продукт Дурова (Wallet) постепенно превращается в централизованную биржу: появились двухфакторная и биометрическая аутентификация, что, разумеется, делает безопаснее и сам мессенджер, и средства, которые в нем хранятся. Однако контроль и управление находятся у Telegram, так как кошелек привязан к Telegram-ID, который есть у каждого пользователя, подчеркивает Попцов. ​​То есть существует потенциальная угроза потери доступа к средствам в случае блокировки Telegram-аккаунта пользователя.

«Традиционные криптокошельки, такие как MetaMask и Trust Wallet, обеспечивают более высокий уровень децентрализации, где средства принадлежат только вам и лишь вы имеете доступ к ним, а это увеличивает надежность хранения ваших активов», — высказывает свое мнение эксперт.