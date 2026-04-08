Эксперт Попова заявила, что логистика стала стратегией бизнеса

Руководитель компании ООО «ВИВЭД» Мария Попова заявила, что логистика из сервисной функции превратилась в стратегический инструмент, от которого напрямую зависит прибыль бизнеса.

Эксперт в области международной логистики и внешнеэкономической деятельности Мария Попова отметила, что прежняя модель работы больше не действует. Закрытые маршруты, срывы поставок и зависающие на границе грузы приводят к прямым финансовым потерям.

По ее словам, логистика влияет на себестоимость, скорость оборота средств и стабильность продаж. Если товар не доходит до полки вовремя, компания теряет выручку и замораживает капитал в запасах.

«Логистика уже не та функция, которую можно включать постфактум, когда все коммерческие решения приняты. Она требует участия на этапе планирования, встройки в финансовую модель и постоянного контроля на всех уровнях. Компании, которые этого не понимают, будут постоянно натыкаться на одни и те же грабли: замороженные запасы, сорванные поставки, упущенную прибыль. И каждый раз винить в этом будут кого угодно, только не собственную архитектуру управления. Хотя причина всегда будет одна — логистику продолжают считать сервисом, хотя она давно стала стратегией», — заключила Мария Попова в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что именно логистика сегодня определяет возможности масштабирования и выхода на новые рынки.

