Эксперт: планы ЕС отказаться от удобрений РФ скажутся на здоровье его населения
Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что планы ЕС отказаться от российских удобрений серьезно скажутся на здоровье его населения, сообщает РИА Новости.
По его словам, российские удобрения имеют сверхнизкий уровень содержания канцерогенных тяжелых металлов — он составляет всего 2 миллиграмма на килограмм удобрения.
Он отметил, что теперь Евросоюз «открывает дорогу поставкам на свою территорию продукции с содержанием 40–60 миллиграммов кадмия и других тяжелых металлов».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерно, которое в рамках черноморской инициативы должно было поставляться в развивающиеся страны, по факту забрала себе Европа.