Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что планы ЕС отказаться от российских удобрений серьезно скажутся на здоровье его населения, сообщает РИА Новости .

По его словам, российские удобрения имеют сверхнизкий уровень содержания канцерогенных тяжелых металлов — он составляет всего 2 миллиграмма на килограмм удобрения.

Он отметил, что теперь Евросоюз «открывает дорогу поставкам на свою территорию продукции с содержанием 40–60 миллиграммов кадмия и других тяжелых металлов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерно, которое в рамках черноморской инициативы должно было поставляться в развивающиеся страны, по факту забрала себе Европа.