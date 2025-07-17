Путин заявил, что Европа забирала себе зерно в рамках черноморской инициативы

Президент России Владимир Путин заявил, что зерно, которое в рамках черноморской инициативы должно было поставляться в развивающиеся страны, по факту забрала себе Европа, сообщает РИА Новости .

Во время беседы с Путиным глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев упомянул, что зерно в рамках черноморской инициативы должно было отправиться в страны юга.

«А поехало в Европу», — подчеркнул глава государства.

Черноморская инициатива, подписанная Россией, Турцией, Украиной и ООН, просуществовала год. Условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Большую часть украинского зерна Запад вывозил в свои государства, хотя цель была помочь нуждающимся странам, в том числе африканским.

Ранее в рамках пленарной сессии ПМЭФ-2025 Путин отреагировал шуткой на сотрудничество с ЮАР в сфере импорта водки. По словам российского лидера, поставки водки в ЮАР могут спровоцировать еще одну ветку сотрудничества — поставки мясной продукции.