Эксперт Лушин: ЦБ продолжит «дожимать» кредитную активность компаний и физлиц

Исходя из последних комментариев спикеров Банка России, регулятор всерьез опасается, что ситуация в экономике пойдет по инфляционному сценарию в условиях высоких государственных расходов, перегрева рынка труда, сложностей на стороне предложения товаров и услуг. Поэтому ЦБ РФ задействует все возможные способы достижения успеха в борьбе с инфляцией, которая грозит выйти из-под контроля, отмечает эксперт.

По комментариям крупнейших банков России, кредиты с плавающей ставкой уже преобладают в портфелях корпоративных кредитов — соответственно повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему удорожанию кредитных ресурсов для компаний, считает Лушин.

«Ипотечные ставки могут подрасти, но возможно прирост ставки будет ниже роста ключевой или близок к нулю именно из-за более длинной дюрации ипотечных кредитов. В очередной раз многое в динамике ставок многих продуктов будет зависеть от ожиданий рынка, прогнозов банков и регулятора, комментариев Банка России», — говорит эксперт.