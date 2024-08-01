Эксперт Лазарев рассказал, как отличить настоящего брокера от мошенника

Существуют критерии, по которым можно отличить настоящего брокера от мошенника, сообщил РИАМО руководитель антифрод-системы управления безопасности и взыскания задолженности ПАО «Норвик Банк» Иван Лазарев.

Лазарев перечислил данные критерии:

Эксперт по инвестициям должен быть официально зарегистрирован в Едином реестре инвестиционных советников Банка России

Настоящий брокер всегда предупредит о возможных рисках и не станет предлагать максимально вложиться в финансовый продукт в короткий промежуток времени, заранее уведомит о комиссиях и необходимых налоговых выплатах;

Никогда не будет просить пополнить счет перечислением на счета третьих лиц, не будет требовать у инвестора реквизиты имеющихся счетов и банковских карт;

Никогда не будет вести общение с клиентом через сторонние сервисы и приложения, минуя официально используемые банком каналы связи;

Брокер, работающий в России, должен иметь регистрацию на территории РФ.

Что делать, если стал жертвой лжеброкера

Первое, что нужно сделать, если есть подозрение, что деньги перечислены мошеннику — это уведомить банк о транзакции с расчетного счета без добровольного согласия либо под действием обмана, посоветовал Лазарев. Работая по межбанковским каналам, кредитная организация может приостановить движение и списание денежных средств.

Далее эксперт рекомендует обратиться в полицию. Она проведет проверку, будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, у правоохранителей есть полномочия арестовать денежные средства, находящиеся на счете злоумышленника, подчеркнул собеседник.

«Также можно вернуть деньги через суд, обратившись с иском о неосновательном обогащении в отношении лица, на чье имя открыт банковский счет, куда ушли деньги, с ходатайством о принятии обеспечительных мер по иску», — добавил эксперт.