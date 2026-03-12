Эксперт Храпунова призвала молодежь не оформлять банкротство

Директор фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова заявила, что низкая финансовая дисциплина молодежи может привести к отказам в кредитах и ипотеке в будущем.

Финансовая грамотность молодого поколения пока остается недостаточной, отметила Алла Храпунова. По ее словам, взрослые должны заранее объяснять, что любые заемные средства нужно возвращать в срок.

«У нас молодежь очень хочет хорошо, красиво одеваться. Но как бы не очень получается легко и быстро заработать все деньги, которые нужны на удовлетворение всех желаний. А кредитные карты раздаются направо и налево. И это просто бич в случае с кредитными организациями. И тут мы, конечно, должны детей предупреждать, что берешь деньги чужие, возвращаешь свои. Но возвращать нужно обязательно и нет вариантов не возвращать. Банкротство – это крайняя мера, и начинать жизнь с банкротства нельзя», — сказала Алла Храпунова в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что кредитный рейтинг напрямую влияет на возможность получить заем. При просрочках и долгах банки могут отказать в ипотеке или кредите на важные покупки.

«Кредитный рейтинг — это важный показатель для выдачи кредитов и займов. Если обязательства не обслуживать, в будущем в кредите могут отказать», — предупредила Алла Храпунова.

Она добавила, что перед оформлением рассрочки, займа в микрофинансовой организации или кредитной карты необходимо оценить условия и собственные финансовые возможности.

