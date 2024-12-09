Эксперт Банка России рассказал, когда снизится ключевая ставка

Эксперт Банка России: ключевая ставка может снизиться к концу 2025 года

Управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов ожидает снижения ключевой ставки до 17-20% к концу 2025 года, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению Кашапова, в снижении процентных ставок заинтересованы все, включая застройщиков, и Банк России будет действовать именно в направлении снижения инфляции.

«Мы рассчитываем, что уже к концу 2025 года придем к приемлемому уровню инфляции и, соответственно, постепенному снижению ставки», — сказал эксперт, выступая на Международной неделе бизнеса, проходившей в Уфе.

Он уточнил, что на сегодняшний день среднее значение ключевой ставки на 2025 год предполагается в диапазоне 17-20%.

Согласно базовому сценарию Центробанка, к концу следующего года инфляция будут на уровне 4,5-5%, а с 2026 года приблизится к целевому показателю — 4%.

По данным на 29 ноября 2024 года ключевая ставка ЦБ составляет 21%, следующее заседание по ключевой ставке намечено на 20 декабря.