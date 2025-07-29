Эксперт Абрамов: цены на молоко и морковь резко снизились в России за неделю

За период с 19 по 26 июля стоимость моркови уменьшилась на 18,4% по сравнению с предыдущей неделей. Цена на молоко одного бренда с жирностью 3,2% упала на 12%. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов, пишет Газета.ru .

В России инфляция продолжает снижаться третью неделю подряд. Несмотря на то, что в недельном периоде цены выросли на подсолнечное масло (на 8,1%) и куриные тушки (на 2,9%), стоимость остальных товаров осталась без изменений. Годовой показатель индекса Мишек (индикатор продуктовой инфляции) по состоянию на 26 июля составил 1,6%, что ниже предыдущего значения в 3,9%.

Абрамов также указал на стабильное замедление инфляции в годовом формате. Он отметил, что за прошедший год наибольший рост цен показал апельсиновый сок (36,4%). Сильно подорожало и подсолнечное масло (23,6%). Среди других товаров с повышенной стоимостью: сырный продукт (15,9%), конфеты (10%), сельдь (5,9%), молоко 3,2% жирности (4,8%) и недорогие куриные тушки (2,3%).

Согласно данным Центрального банка от 21 июля, годовой уровень инфляции в России достиг 9,2%, но при этом некоторые продукты стали стоить меньше. Наибольшее падение цен коснулось бананов, которые подешевели почти на 22%, и моркови — на 20,5%. Также уменьшилась стоимость яиц категории С1 (снижение на 11,3%), детских сладостей (на 11%), сливочного масла (на 7,3%) и черного чая (почти на 5%).

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года могут подешеветь груши и яблоки. Россияне также могут начать меньше денег тратить на куриные яйца.