Экономист Толкачев: период охлаждения для рассрочки защитит потребителя

Введение периода охлаждения для рассрочки поможет не только защитить покупателей от мошенников, но и избежать спонтанных покупок, охладить пыл потребителей, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) обратилась к Центральному банку РФ с предложением ввести период охлаждения для сервисов оплаты покупок частями, чтобы снизить неконтролируемый рост долговой нагрузки среди населения. Это даст покупателю возможность отказаться от денег и купленного товара без уплаты процентов.

«Очень разумное предложение. Странно, что оно не было озвучено раньше. К сожалению, поведение потребителей часто бывает нерациональным: под влиянием ажиотажа, больших скидок и завлекательной рекламы они нередко совершают ненужные покупки. В таких ситуациях период охлаждения поможет покупателям избежать скоропалительных решений и сохранить деньги. Это одна из мер борьбы с потребительской инфляцией и финансовой безграмотностью россиян», – прокомментировал Толкачев.

Экономист выразил надежду, что КонФОП также подключится к борьбе со злоупотреблениями со стороны микрофинансовых организаций.