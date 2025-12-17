Экономист спрогнозировал ценовую динамику на 2026 год

Эксперт Гатауллин: динамика цен в 2026 году может быть близка к прогнозу ЦБ

Замедление роста цен к концу 2025 года было достигнуто дорогой ценой — околонулевым экономическим ростом. При этом инфляция в России по итогам 2026 года может приблизиться к целевому показателю Банка России, заявил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

«В 2026 году ситуация складывается достаточно интересная. С одной стороны, мы наблюдаем ряд заметных проинфляционных факторов в виде повышения НДС, изменения подходов к налогообложению МСП, увеличения утилизационных и появления технологических сборов. С другой стороны — стоимость заемных средств остается запредельной, бюджет дефицитным, реально располагаемые доходы граждан не демонстрируют заметной положительной динамики», — отметил эксперт.

По его словам, на этом фоне снижение платежеспособного спроса происходит параллельно с ростом издержек бизнеса. Эта двойная тенденция может привести к тому, что общая инфляция окажется ближе к официальному прогнозу Центробанка, чем это обычно бывает.

«При официальном прогнозе 4-5% можно ожидать реальный уровень ниже двузначного, но динамика по группам товаров и услуг, вероятно, будет разнонаправленная», — заявил Гатауллин.

В заключение экономист подчеркнул, что для устойчивого роста российской экономике необходимы новые мощные стимулы, одним из которых может стать разрешение острых геополитических проблем.