Экономист объяснил рост банкротств среди россиян до 25 лет
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов назвал причины роста числа банкротств среди россиян моложе 25 лет, сообщает «Абзац».
По словам эксперта, молодые люди только начинают карьеру и получают невысокие доходы. При этом кредиты становятся доступнее, а финансовой подушки у многих нет.
«Это люди, которые только получают свои первые, не столь высокие доходы. Они не имеют таких средств, которые бы покрывали их желания и расходы, но зато доступность кредитных ресурсов, соблазнов заметно выше. Кроме того, ужесточение требований со стороны банков, где перекредитоваться становится невозможным, и высокая стоимость кредитов приводят к тому, что не всегда удается правильно спланировать свои финансы. И на сегодня существует некая оптимизация на рынке труда, в какой-то момент появляется необходимость поиска новой работы. Это тоже является частью причин, по которым вдруг молодой человек, не имея финансовой подушки безопасности, вынужден прибегать к процедуре банкротства», — пояснил Ордов.
Эксперт добавил, что относительная простота процедуры также влияет на статистику. При этом банкротство ухудшает финансовую репутацию и влечет ограничения.
Ранее стало известно, что доля банкротов среди граждан в возрасте до 25 лет выросла в несколько раз.
