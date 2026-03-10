Экономист объяснил рост банкротств среди россиян до 25 лет

По словам эксперта, молодые люди только начинают карьеру и получают невысокие доходы. При этом кредиты становятся доступнее, а финансовой подушки у многих нет.

«Это люди, которые только получают свои первые, не столь высокие доходы. Они не имеют таких средств, которые бы покрывали их желания и расходы, но зато доступность кредитных ресурсов, соблазнов заметно выше. Кроме того, ужесточение требований со стороны банков, где перекредитоваться становится невозможным, и высокая стоимость кредитов приводят к тому, что не всегда удается правильно спланировать свои финансы. И на сегодня существует некая оптимизация на рынке труда, в какой-то момент появляется необходимость поиска новой работы. Это тоже является частью причин, по которым вдруг молодой человек, не имея финансовой подушки безопасности, вынужден прибегать к процедуре банкротства», — пояснил Ордов.

Эксперт добавил, что относительная простота процедуры также влияет на статистику. При этом банкротство ухудшает финансовую репутацию и влечет ограничения.

Ранее стало известно, что доля банкротов среди граждан в возрасте до 25 лет выросла в несколько раз.

