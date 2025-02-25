Экономист Гогаладзе: наличие дешевых денег подольет масла в инфляционный костер

Идея о том, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению инфляции, спорна. Такая взаимосвязь может сработать, только если параллельно решать структурные проблемы, увеличивая предложение товаров, стабилизируя цепочки поставок, охлаждая ожидания населения, сообщила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Некоторые эксперты утверждают, что снижение ключевой ставки может привести к падению цен в России, и определенная логика в этом есть. Высокая ключевая ставка делает кредиты дорогими, бизнесу приходится тратить больше на их обслуживание, а эти затраты перекладываются на потребителей через повышение цен. Но, кроме этого, дорогие кредиты снижают спрос, а в таких условиях бизнесу сложнее переложить эти издержки на потребителей, отметила Гогаладзе.

«И так не покупают, вырастут цены — покупать будут еще меньше. В итоге компании либо сокращают маржу, либо снижают производство», — пояснила экономист.

Иногда приводятся примеры марта 2022 года, когда ставка подскочила до 20%, а потом ее снизили, и это помогло замедлить инфляцию. Но тут стоит вспомнить контекст: тогда был шоковый скачок из-за начала СВО и санкций, а резкое повышение ставки сработало как экстренный тормоз для экономики, напомнила Гогаладзе.

Сейчас ситуация другая — инфляция более устойчивая, связана с накопленными проблемами (рост цен на импорт, дефицит рабочей силы, высокие инфляционные ожидания), и простое снижение ставки вряд ли даст такой же эффект, подчеркнула экономист.

«Таким образом, идея, что снижение ставки приведет к уменьшению инфляции, спорна. Снижение ставки может сработать, только если параллельно решать структурные проблемы: увеличивать предложение товаров, стабилизировать цепочки поставок, охлаждать ожидания населения. Иначе дешевые деньги просто подольют масла в инфляционный костер. И в ЦБ это понимают, раз оставили ставку на уровне 21%», — резюмировала Гогаладзе.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин заявил, что уменьшение ключевой ставки может спровоцировать падение инфляции в России.