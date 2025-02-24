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Экономист Морковкин: уменьшение ключевой ставки может снизить цены в РФ

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин считает, что уменьшение ключевой ставки может спровоцировать падение инфляции в России. Это один из важнейших феноменов такого явления, сообщает Газета.ru .

Высокая ключевая ставка в России держится уже почти полтора года. Из-за нее условия выдачи займов стали более жесткими, а проценты — высокими.

В связи с дороговизной кредитов траты бизнеса увеличиваются. В результате растут цены на товары и, следовательно, инфляция, отметил экономист.

«Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой приведет к снижению затрат бизнеса и снижению цен», — считает Морковкин.

Ранее Росстат зафиксировал падение стоимости некоторых товаров, несмотря на рост инфляции.