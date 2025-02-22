Росстат зафиксировал падение цен на ряд товаров вопреки инфляции

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал снижение цен на некоторые товары, что противоречит общему росту инфляции. Официальный уровень инфляции в стране в 2024 году составил 9,52%, сообщает РБК .

Согласно данным ведомства, наиболее значительное снижение цен было зафиксировано на пачку таблеток «Синупрет», которое составило 12,5%. Также наблюдалось снижение цен на десяток куриных яиц (-11,2%) и препарат умифеновир (-10,1%).

Кроме того, в перечне товаров, стоимость которых снизилась, присутствуют технические устройства: планшетный компьютер, цена на который снизилась на 4,1%, смартфон (-3,7%) и смарт-часы (-3,2%).

Ранее стало известно, что в текущем году в России ожидается ощутимое повышение тарифов на ЖКУ. Одной из главных причин роста стоимости услуг ЖКХ в стране остается общий рост цен.