Экономист Беляев: США занимают на нужды ВПК большие суммы у других стран

Издание The National Interest сообщило, что увеличение бюджетных расходов и государственного долга угрожает обороноспособности США.

«Величина американского госдолга достигла таких значений, что уже пора задуматься над тем, чтобы ограничивать размещение ценных бумаг, и делать акцент больше на погашении уже существующих долгов, для того чтобы как минимум не наращивать госдолг. Иначе неконтролируемый его рост приведет к большим проблемам для США и мировой экономики в целом», — подчеркнул Беляев.

Экономист Павел Самиев отметил, что сейчас госдолг США никому не угрожает. Американские ценные бумаги называют низкорисковым активом, который приобретают в качестве защиты от нестабильности финансового рынка. Однако он добавил, что неисполнение обязательств США может привести к финансовому кризису по всему миру.