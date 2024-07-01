NI: обороноспособность США находится в опасности из-за роста госдолга и расходов

Госдолг и бюджетные расходы Соединенных Штатов продолжают расти, чтобы рискует привести к ряду серьезных проблем в экономике страны, прямо влияющих на ее обороноспособность, предупредили аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в статье для The National Interest, пишет РИА Новости .

Авторы статьи напомнили, как в июне группа республиканцев предупредила о продолжающемся росте государственного долга, что угрожает экономическому росту страны, вследствие чего Вашингтон будет лишен возможности занимать деньги на потребности нацбезопасности.

«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы», — рассказали авторы материала.

При этом США рискуют лишиться необходимой для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности экономики. Это может произойти, если бюджетная политика и государственный долг ударят по потенциалу экономического роста.

Также Ругер и Савидж вспомнили предупреждение экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Майкла Маллена, который также выступал с подобным предупреждением и заявлял, что национальная безопасность прямо связана с экономическим состоянием государства.

«Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга», — указали авторы.