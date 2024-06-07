Египет назвал поиск возобновляемых источников энергии своей приоритетной темой в БРИКС

Министр планирования и экономического развития Египта Хала Хельми Эль-Саид в интервью газете «Известия» назвала ключевые темы для своей страны по линии БРИКС. По ее словам, к ним относятся обеспечение продовольственной безопасности и поиск возобновляемых источников энергии.

Эль-Саид добавила, что для Каира также стоит в приоритете присоединение к Новому банку развития (НБР). В связи с этим министр отметила, что финансы, по ее мнению, все еще являются «ключом к благополучию и наращиванию общего потенциала».

«Среди главных сфер на повестке БРИКС — работа над использованием возобновляемых источников энергии. Здесь нам был бы полезен опыт друг друга», — подчеркнула глава египетского ведомства во время посещения Петербургского международного экономического форума.

Министр также обратила внимание на выгодное стратегическое расположение страны — на берегу Красного моря. Благодаря этому, считает Эль-Саид, Каир сможет получать больше капитала.